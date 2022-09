Kristeligt Dagblad mener: Lønforhandlinger og valgkamp er et dårligt match

Da sygeplejerskerne sidste år nedlagde arbejdet og gik på gaden for bedre løn- og arbejdsvilkår, var der ikke noget at gøre. Den danske model låste – bekvemt – regeringens handlerum, og da sommeren var gået, kom det forventede lovindgreb fra et flertal i Folketinget.

Nu stiller tingene sig tilsyneladende anderledes. I lyset af det tilstundende folketingsvalg lufter statsminister Mette Frederiksen (S) i tilpas diffuse vendinger muligheden for at forbedre lønnen for udvalgte offentligt ansatte. Om det er sygeplejerskerne, sosu’erne, jordemødrene eller måske lærere og pædagoger, der kan forvente en lønstigning, ønsker statsministeren ikke at gå ind i. Bedst er det vel også, at flest mulige tror, at det netop er deres faggruppe, statsministeren har i tankerne.