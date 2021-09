Kristeligt Dagblad mener: Manglen på arbejdskraft er en central opgave for alle partier

Tiden er inde til at se fordomsfrit på mulige løsninger. Skal det for eksempel overvejes at lette på topskatten, hvilket jo ikke kun hjælper direktører og topchefer, men også ganske mange helt almindelige håndværkere, lastbilchauffører og lærere?