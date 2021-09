Kristeligt Dagblad mener: MeToo-bevægelsen skal også leve med åbenhed

Knap var artiklen på nettet, før debatten rasede mod Weekendavisen. Det er fuldt forståeligt, at kvinderne finder opmærksomheden ubehagelig. Men man skal huske, at alternativet til åbenhed ikke nødvendigvis er, at sagen afsluttes