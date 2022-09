Kristeligt Dagblad mener: Mette Frederiksen må afvise radikal pression

At De Radikale har malet sig op i et hjørne, er De Radikales problem. Det bør ikke også blive samfundets

Mette Frederiksen (S) kan se med relativ sindsro på det folketingsvalg, hun formentlig udskriver i den kommende uge. Den nationale krisetilstand vil give hende en ikke ufortjent medvind blandt vælgerne. Minksag eller ej, så har statsministeren vist, at hun bevarer fatningen under krise. Og det er ikke nogen ringe egenskab ved én, der gerne fortsat vil lede et Danmark, der efter ødelæggelsen af de russiske gasledninger med ét er rykket dybt ind i Ukraine-krigens slagskygge.

Men hun bør modstå fristelsen til at udskrive valget i de kommende dage. Det vil være det ringest motiverede tidspunkt for en valgudskrivelse i nyere dansk politisk historie. Hendes motiv, hvis hun alligevel går på Folketingets talerstol i forbindelse med tingets åbning for at erklære valgs snarlige afholdelse, er åbenlyst. Derved undgår hun, at De Radikale stabler et mistillidsvotum imod hende på benene. Men det er netop den trussel, der, i lyset af at vi befinder os i en national krisesituation, er så uværdig og så problematisk, at den bør afvises.