Kristeligt Dagblad mener: Mette Frederiksens diskrete og nødvendige diplomati

Udover Ukrainekrigen rejser migrationen det største strategiske spørgsmål, Europa står over for: Hvordan får EU's stater kontrol over, hvor mange og hvem der skal hertil? Mette Frederiksen får forbavsende lidt kredit for at tage spørgsmålet alvorligt