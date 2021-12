Kristeligt Dagblad mener: Migranter må ikke længere drukne på vej til Europa. Der er brug for mere bevægelse i EU

Der er brug for en pragmatisk kurs, og får man ikke styr på de ydre grænser sammen, vil landene bygge flere mure hver for sig. Man må håbe, at EU ikke knækker midtover, inden man når frem til en løsning