Kristeligt Dagblad mener: Nu må regeringen kridte skoene til nye trin i Danmarks coronadans

Spørgsmål om verdens måske mest fintmaskede testregime trænger sig på: Giver det mening at brænde millioner af kroner af på tests? Og hvor meget behandling kunne man have fået for de penge andre steder i sundhedsvæsenet?

I snart to år har Danmark og resten af verden været i gang med den berømte coronadans, hvor der bestandigt er blevet justeret, så dansetrin og musik passede sammen. Og meget tyder på, at det igen er tid til at ændre takten for den anstrengende dans.