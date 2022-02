Kristeligt Dagblad mener: Ny dom indskrænker religionsfriheden

I 2014 blev en 67-årig mand indlagt på Odense Universitetssygehus efter at være faldet igennem taget på et udhus. Manden havde mistet bevidstheden og var blevet skadet. Han var medlem af Jehovas Vidner, og på sig bar han et dokument, der foreskrev, at han som medlem af Jehovas Vidner ikke ønskede at modtage blodtransfusioner. Hans familie havde også gjort dette klart for sygehuspersonalet. Alligevel valgte en læge på et tidspunkt at give patienten blod. Han døde kort efter, men ikke på grund af blodtransfusionen.