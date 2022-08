Kristeligt Dagblad mener: Pengespil ødelægger liv. Spilreklamer skal væk fra skærmen

Hver dag udsættes danskerne for 1147 annoncer og reklamer for spilbranchen. Det er tid til et opgør med de farlige spilreklamer

De kan være svære at undgå, reklamerne for alverdens pengespil, som har til opgave at lokke danskerne til at finde kreditkort frem og spille med på alt fra sportsresultater til online casinoer.

Hver dag udsættes danskerne for 1147 annoncer og reklamer for spilbranchen, viser en opgørelse fra Kantar Gallup Adfacts – og desværre ser de ud til at virke.