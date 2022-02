Kristeligt Dagblad mener: Plejehjemsdrift udvikler sig til en fordærvet business. De ældre har fortjent bedre

SÅ ER DEN gal igen. Man skulle ikke tro det muligt, men ældre på private luksusplejehjem i Frankrig har oplevet en behandling under al kritik – til trods for, at de eller deres pårørende har betalt en svimlende månedlig husleje på mindst 50.000 kroner for et værelse. Som det fremgik af lørdagsavisen, har den franske journalist Victor Castanet i en ny bog, ”Les Fossoyeurs” (”Dem, der fordærver”), afsløret plejehjemskoncernen Orpea som en pengemaskine, der på det groveste har udnyttet de ældre. Fortællingen er, at man har sat afkast til investorerne over de ældres velfærd, så alt fra bleer til morgenmad er blevet rationeret langt ud over al rimelighed.