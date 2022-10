Kristeligt Dagblad mener: Politikeres boligsjusk er gift for vores tillidskultur

Der er politikere og vælgere, der mener, at mediernes dækning af sager om boligsjusk er smålig og nyfigen. Men de folkevalgte bør snarere benytte lejligheden til at se sig selv i spejlet

Selvom landets politikere i disse uger tilbringer mange timer på gader og stræder, skal de også have tag over hovedet. De fleste vil nok også være enige i, at det er et rimeligt krav at stille til landets folkevalgte, at de tilmed har styr på deres boligforhold.

Af samme grund er det bemærkelsesværdigt, at de seneste ugers mediedækning har budt på adskillige afdækninger af mere eller mindre uordentlige forhold, hvad angår politikere og deres boliger. Det gælder blandt andre De Konservatives formand Søren Pape Poulsen, Liberal Alliances Alex Vanopslagh, Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og de socialdemokratiske ministre Simon Kollerup og Lea Wermelin.