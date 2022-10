Kristeligt Dagblad mener: Psykiatriplan er et første skridt på vejen

Debatten om psykisk sygdom er for vigtig til kun at handle om penge

Forløbet op tiltil den nye politiske aftale om en 10-års plan for psykiatrien var ikke kønt. En mærkesag, som regeringen gik til valg på, blev forhalet i en grad, så både støttepartier og politiske modstandere begyndte at tale om løftebrud og spørge, om psykiatrien overhovedet er et område, som sundhedsministeren prioriterer? Selv nåede Magnus Heunicke (S) noget usædvanligt at sige undskyld for den megen nølen med en angivelig mærkesag.

Nu er aftalen så omsider indgået mellem stort set alle Folketingets partier. Den indebærer en hensigtserklæring om at tilføre området 500 millioner kroner årligt. Det er dog kun for de to første år, at finansieringen er på plads, hvilket helt naturligt rejser spørgsmålet, om psykiatrien i virkeligheden vil forblive på de nederste pladser på ranglisten over sygdomsbehandling i Danmark?