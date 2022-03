Kristeligt Dagblad mener: Putins krig mod Ukraine er også en mediekrig

I denne uge besluttede EU at lukke for adgang til statskontrollerede russiske medier i Europa, fordi de spreder misinformation. Men man bekæmper ikke misinformation med censur. I Europa må man stole på, at oplyste befolkninger kan bruge deres kritiske sans, skriver chefredaktør Erik Bjerager