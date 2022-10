Kristeligt Dagblad mener: Regeringens lønløfte løser næppe problemerne

Det er kritisabelt, at regeringen spiller lønkortet i valgkampens sidste dage. Men det største problem ved udspillet er, at det ikke vil løse sundhedsvæsenets centrale udfordring: manglen på arbejdskraft

Det havde bestemt ikke noget med valgkampen at gøre, lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun onsdag på et pressemøde præsenterede syv tiltag, der fra 2030 skal sikre 3 milliarder lønkroner ekstra til fordeling blandt udvalgte grupper af offentligt ansatte.

At hun stod strategisk placeret foran plakater om, hvordan det nu er social- og sundhedsassistenten Pias tur – præcis som det ved valget i 2019 var Arnes tur – styrkede dog ikke den udmelding. Naturligvis handler det om valget. For kun et år siden blev Mette Frederiksen gevaldigt upopulær, da regeringen greb ind i sygeplejerskestrejken. Derfor er det næppe et rent tilfælde, at regeringen mindre end en uge før valget lover mere i løn til blandt andre sygeplejersker og sosu-assistenter.