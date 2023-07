Kristeligt Dagblad mener: Det rigtige at gøre er at genindføre forbud mod bogbrændinger

Selvfølgelig handler regeringen på grund af pres. Ikke desto mindre er det rigtigt at genindføre blasfemiparagraffen i en eller anden form. For det var dybt uansvarligt, da Folketinget - med den nuværende udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, som statsminister - for få år siden afskaffede forbuddet mod tilsvining af trossamfunds helligste genstande