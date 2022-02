Kristeligt Dagblad mener: Ruslands krig mod Ukraine ryster hele verdensordenen

Frygten blev til virkelighed, da Rusland natten til i går angreb Ukraine og indledte krig på det europæiske kontinent. Den lange og groteske tale, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt til den russiske befolkning lige inden angrebet, viser, at det er en bitter mand præget af nederlagsfølelse, som nu griber til våben. Opløsningen af Sovjetunionen i 1991 har Putin flere gange beskrevet som en historisk katastrofe. Vesten har snydt og ydmyget Rusland. Putin ønsker at genetablere Rusland som stormagt. Han taler en konflikt frem, som kun en demagog kan gøre det. Ukraine skal befris fra landets nazistiske ledelse. Der finder et folkedrab sted på ”millioner” af russere i Donetsk og Luhansk. USA og Europa er ”løgnens imperium”, der forsøger at påtvinge Rusland sine ”degenererede værdier”. Rusland kan ikke leve i fred med den permanente trussel fra Ukraine.

Putins tale var – måske især med vestlige øjne – rablende historiefordrejning, løgn og manipulation.

Angrebet på Ukraine er en tragedie for landets befolkning, og det er en rystelse af den verdensorden, som har sikret fred og stabilitet i Europa i så mange år. Den store frygt er, om krigen kan begrænses. Alle krige har historisk set udviklet sig uforudsigeligt. Hitler skulle have sagt: ”At indlede en krig er som at åbne døren til et mørkt rum. Ingen ved, hvad der gemmer sig i mørket.”

Nato har allerede erklæret, at vestlige tropper ikke kommer Ukraine til undsætning. Men våben kan hjælpe den trængte nation. Det samme kan lægehjælp til de mange sårede, som man må frygte bliver en følge af krigen. Europa må åbne sine grænser for ukrainske flygtninge. Økonomiske sanktioner i hidtil uset skala bør rettes mod Rusland. Gårsdagens store kursfald på russiske aktier rammer heldigvis også Putins egne støtter. Ukrainernes forsvarsvilje er stor. Krigen vil også udløse betydelige russiske tab. Angrebet kan vise sig at være Putins største fejltagelse.

Vestens syn på Putin har været naivt. En ny verdensorden præget af truslen fra Rusland bør få Nato og Europa til at vise et forstærket sammenhold. Putins Rusland skal isoleres og afskrækkes fra at eskalere krigen. Konsekvensen bliver oprustning i Europa. Danmarks militær er pinligt svagt. Vi må som nation indstille os på, at vores selvstændighed og frihed ikke er en selvfølge.

For næsten 30 år siden skrev den nu afdøde, kendte amerikanske politolog Samuel Huntington et essay om ”Civilisationernes sammenstød”. Det blev senere til en bog af samme navn. Her beskrev han, hvad der i hans øjne ville skabe konflikter i verden efter den kolde krigs ophør. En af de største ville blive konflikten mellem Vesten og den muslimske verden.

Men han beskrev også en mere overset konflikt mellem den russiske og ortodokse slaviske civilisation og den vestlige kristendom. Grænsen går fra Finland og de baltiske lande ned gennem Belarus og skærer sig igennem Ukraine, skrev han. Den deler det vestlige katolske Ukraine fra det ortodokse østlige. Han forudså dengang, at denne skillelinje ville kunne udløse krig. Hvis der skulle komme endnu en verdenskrig, ville den blive en krig mellem civilisationer, mente han. Forhåbentlig tog han fejl i den forudsigelse.