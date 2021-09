Kristeligt Dagblad mener: Sæt nu de uansvarlige sociale medier på plads

Der er i den grad brug for en skarpere kontrol med sociale medier på internationalt niveau

FOR 18 ÅR siden skrev fire it-studerende på Harvard Universitet et computerprogram, Facemash, hvori deres kammerater kunne give kvindelige medstuderende karakter efter deres ”hotness”, altså deres seksuelle tiltrækning. En af dem var Mark Zuckerberg, og Facemash blev forløberen for hans i dag altdominerende sociale medie, Facebook. Virksomheden har gennem tiden opkøbt en række andre platforme og medier, herunder Instagram, hvor man primært deler billeder.