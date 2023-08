Kristeligt Dagblad mener: Samarbejdspolitikken var forståelig, men forkert

For 80 år siden måtte den danske regering opgive at samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Samarbejdspolitikken fremstår i dag som umulig at forsvare moralsk, og det frister desværre mange til at drage paralleller til nutidens politiske opgør