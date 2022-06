Kristeligt Dagblad mener: SAS skal ikke ende som et DAS

Danmark har en interesse i at bevare SAS, men landets skatteydere bør ikke alene betale for endnu et udsigtsløst redningsforsøg

For to år siden kom flyselskabet SAS galt afsted med en reklamevideo, som stillede spørgsmålet: Hvad er ægte skandinavisk? Og gav det for nogen provokerende svar, at absolut intet er skandinavisk. Alt, hvad der findes her, kommer fra andre steder, lød det. Det fik i den grad værdikrigerne på banen, og noget godt gjorde indslaget ikke for firmaets image.

I dag fristes man til at konstatere ironisk, at i hvert fald SAS selv efterhånden er meget langt fra at være ægte skandinavisk. Det opstod oprindeligt som et konsortium mellem tre nationale luftfartsselskaber i Skandinavien, men i 2018 havde nordmændene fået nok at at poste deres oliemilliarder i det skrantende selskab. Norge solgte sin aktieandel, og siden er det fortsat gået nedad bakke.