Kristeligt Dagblad mener: Sexismesager kalder på gammel moral

HVORDAN KUNNE DET gå til, at især kvindelige praktikanter på TV 2 gennem mange år blev udsat for sexistiske udtalelser og krænkelser fra mandlige chefers side? Spørgsmålet presser sig igen på, efter at tv-stationen Discovery+ har lanceret serien ”Metoo: Sexisme Bag Skærmen”. 11 kvinder træder frem med deres historier i udsendelserne, som er produceret af Impact TV og dagbladet Information. Sidstnævnte har researchet programmerne, blandt andet med interviews af omkring 150 personer.