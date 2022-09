Kristeligt Dagblad mener: Social værnepligt kan føre til bedre trivsel

Forsvaret er vigtigt, men tiden som værnepligtig kan også tjene som menneskelig dannelse for unge på et plejehjem eller i en børnehave. Det gælder både udsatte unge, der har brug for en fast ramme og en tydelig retning, men også de bogligt stærke

Selvom alle unge mænd fortsat kaldes til session, og man sågar kan få en bøde eller fængselsstraf for ikke at møde op, er det længe siden, at der var spænding om, hvorvidt man trak frinummer eller ej. I dag er pligtdelen af ordet værnepligt mest af alt en historisk reminiscens. Antallet af værnepligtige er reduceret dramatisk siden 1990’erne, og pladserne udfyldes primært af unge, der melder sig frivilligt.

Men måske er der grund til at genoverveje hele spørgsmålet. For det at indgå i et forpligtende fællesskab, hvad enten det er i forsvaret eller en art social borgerpligt, har mange kvaliteter. Og faktisk ville det at bede alle unge – både mænd og kvinder – om at tilbringe nogle måneder af deres formative år i et fællesskab, de ikke selv havde valgt, løse nogle af de udfordringer ikke alene de selv, men også samfundet står over for.