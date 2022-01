Kristeligt Dagblad mener: Spionen røg ud i kulden - og det kræver en god forklaring

EN DANSK SPIONCHEF, der sigtes for landsforræderi. End ikke spionforfatteren John le Carré ville formentlig være kommet på det plot i en af sine romaner. Alligevel er det nu kommet frem, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste fra 2015 til 2020, Lars Findsen, var en af de fire medarbejdere i Danmarks efterretningstjenester, som den 8. december blev sigtet og varetægtsfængslet for at have ”videregivet højt klassificerede oplysninger”. Offentligheden kunne dog ikke gennem Københavns Byrets dobbeltlukkede døre mandag få at vide, hvad han præcist anklages for. Så meget står klart, at sigtelsen i december vedrørte straffelovens paragraf 109, stk. 1, hvis strafferamme går op til 12 års fængsel, for den handler om landsforræderi. Lars Findsen selv nægter sig skyldig og kalder sigtelsen ”fuldstændig vanvittig.”