Kristeligt Dagblad mener: Stram finanslov og flotte løfter er en uheldig kombination

Hvem skal betale, når en stram offentlig økonomi skal kombineres med dyre løfter? Der er brug for politisk varsomhed, både for økonomiens og sammenhængskraftens skyld

Det kan godt være, at statsminister Mette Frederiksen (S) ikke har afsløret den præcise dato, men bortset fra det er der ikke noget at være i tvivl om: Valgkampen er i gang.

Det ses på bybusserne, hvor man allerede nu kan se statsministerens kontrafej. Det høres i radioen, hvor popmusikken på de kommercielle kanaler afbrydes af Mette Frederiksen, som lover tryghed og stabilitet. Og selvom hun hævdede, at det bestemt ikke skulle ses som et valgstunt, var det svært at tolke det som andet, da Mette Frederiksen forleden ankom til Den Jyske Håndværkerskole i østjyske Hadsten i en kæmpestor bus, prydet med hendes eget ansigt, Socialdemokratiets logo og sloganet "Lad os passe på fremtiden". Helt aktuelt var der så onsdagens præsentation af regeringens udspil til en ny finanslov, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) brugte overraskende meget krudt på at kritisere blå blok, selvom det for de fleste nok er mere interessant, hvordan regeringen vil løse tidens store udfordringer.