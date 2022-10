Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Menighedsråd har brugt alt for mange ressourcer på strid om guldkant i Sct. Peders Kirke. I stedet burde man finde en mindelig løsning

Kristeligt Dagblad mener: Striden er gået alt for langt, få nu hængt Kluges billeder op

Det blev til et nederlag for Sct. Peders Kirke i Næstved, da en dommer fremlagde sin afgørelse i onsdags: Menighedsrådet har krænket kunstner Thomas Kluges ophavsret ved at male en guldkant på hans billeder. Og den kendelse virker fair.

For substansen i sagen virker enkel: Man kan ikke bare gøre, hvad man lyster med et kunstværk, som skal hænge offentligt fremme. Det er en krænkelse af kunstnerens rettigheder. Man kan heller ikke bede den lokale håndværker sætte bladguld på et Emil Nolde-værk i en kirke.