Kristeligt Dagblad mener: Kommissions anbefalinger er sund fornuft, men mennesker er sjældent fornuftige

Flere af Robusthedskommissionens anbefalinger handler om at få flere til at leve sundere og undlade at behandle i tilfælde, hvor det ikke lægefagligt giver mening. Det lyder såre fornuftigt. Problemet er bare, at mennesker langtfra altid er fornuftige