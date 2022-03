Kristeligt Dagblad mener: Sundhedsstyrelsen skærper alkohol-anbefalinger. Det er godt at se en myndighed med holdning

Hvor det for blot nogle få år siden var en kirkelig organisation som Blå Kors, der alene argumenterede for, at danske unge jo ikke nødvendigvis behøver at have verdensrekord i druk, er det i dag gået hen og blevet et mainstreamsynspunkt