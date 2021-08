Kristeligt Dagblad mener: Sygeplejerskekonflikten viser forhandlingsmodels svaghed

Sygeplejerskerne har bedt om det længe. En politisk løsning, der involverer Christiansborg. Deres modpart, regionerne, har kastet håndklædet i ringen og sagt, der ikke er mere at forhandle om. De regionsrådsvalgte politikere kigger som sygeplejerskerne på regeringen. Men i går sagde statsminister Mette Frederiksen (S) så, at hun ikke har tænkt at blande sig. I respekt for den danske model. Tilbage står patienterne som de helt store tabere, og konflikten optrappes til også at ramme psykiatrien og fertilitetsbehandling. Mens sygeplejerskernes strejkekasse hastigt bliver mindre, er de ikke for alvor lykkedes med at engagere befolkningen og vinde yderligere sympati. Og samtidig er der en reel risiko for, at de med deres konflikt risikerer at skræmme unge væk fra et vigtigt velfærdsfag, der rummer store muligheder for at udvikle sig og få et meningsfuldt og inspirerende arbejdsliv.