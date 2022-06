Kristeligt Dagblad mener: Tro og demokrati er ikke modsætninger

I det seneste nummer af "DSU'eren", medlemsblad for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, fortæller en ung kvinde, hvordan hun blev politisk aktiv, da DSU besøgte hendes gymnasium "for at hverve nye medlemmer".

Dette lyder umiddelbart logisk, for naturligvis har de politiske ungdomsorganisationer altid et mere eller mindre formuleret ønske om at tiltrække nye medlemmer, når de besøger diverse uddannelsesinstitutioner. Og tak for det, for engagerede borgere er nu engang det, der sikrer ilt til demokratiet. Eller sådan er det i hvert fald, så længe engagementet ikke tager afsæt i religion, hvis man skal tro regeringen.