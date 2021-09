Kristeligt Dagblad mener: Tysk er nøglen til at forstå os selv og så meget mere end svær grammatik

76 år efter afslutningen på Besættelsen er det ikke længere nazihilsen og strækmarch, der dominerer danskernes syn på den store nabo i syd. Det er en udvikling, der har været til gavn for godt naboskab, ikke kun i grænselandet. Men desværre er det for manges vedkommende gået fra had til ligeglad, som det sat på spidsen lyder i en overskrift i dagens avis. Når 47 procent af de adspurgte i en undersøgelse for Grænseforeningen giver udtryk for, at det ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” er vigtigt, at danske børn lærer tysk, er der ikke lang vej igen, indtil forståelsen for en afgørende del af vores kulturarv risikerer at forsvinde.

