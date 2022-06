Kristeligt Dagblad mener: Uffe Ellemann-Jensen var en af de største

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Han var næppe blevet lige så stor en statsminister som den udenrigsminister, han blev. Hans indsats under Den Kolde Krig har bud til os i dag

Uffe Ellemann-Jensen (1941-2022) placerer sig blandt Danmarks fem største ministre i efterkrigstiden. De fire andre på listen er statsministre. Det siger alt om den myndighed og klarsynethed, hvormed han forvaltede sine mange år som udenrigsminister.

Hans Hedtoft (S) lagde i de første år efter Befrielsen rammerne for den kommende velfærdsstat. Jens Otto Krag (S) udfoldede den. Poul Schlüter (K) reddede den ved at redde dansk økonomi. Anders Fogh Rasmussen (V) førte på godt og ondt Danmark ind i det nye årtusinde og åbnede for en kultur- og værdikamp, som på mange måder stadig præger det offentlige liv.