Kristeligt Dagblad mener: Ukraine har brug for vores støtte. Europæisk sammenhold er afgørende

Vesten skal støtte Ukraine maksimalt inden for mulighedernes grænser. For det er et sprog, som den tidligere KGB-agent Putin forstår, og derfor er den danske støtte så vigtig

Det kan virke som småpenge i den dramatisk tilspidsede konflikt mellem Ukraine og Rusland, at Danmark i denne uge har lovet ukrainerne omkring 550 millioner kroner i støtte til at styrke blandt andet de demokratiske institutioner i landet. Andre lande som USA og Holland yder militær støtte med våbenleverancer, mens det traditionelt tøvende Tyskland er blevet hånet for at ville sende 5000 hjelme. ”Hvad bliver det næste, hovedpuder?”, lød det fra Kievs borgmester, den tidligere topbokser Vitalij Klitsjko, over for tabloidavisen Bild.