Kristeligt Dagblad mener: Vælgerne kan godt leve med det, men en oprigtig undskyldning er at foretrække

Menneskers vilje til at tilgive hinanden er heldigvis stor. Men tilgivelse kræver ægte fortrydelse. Og her kniber det for moderne politikere, mener chefredaktør Karin Dahl Hansen i dagens leder

Ingen vælgere forventer, at man kan være integrationsminister – et af de vanskeligste resortområder – uden at begå fejl; at man kan stå i spidsen for et land – og det midt i en krisetid med pandemi og siden krig – uden at træde forkert; eller at der med titlen som konservativ partiformand følger et lydefrit privatliv.

Menneskers vilje til at tilgive hinanden er heldigvis stor. For vi fejler alle. Men tilgivelse kræver ægte fortrydelse, ja, ligefrem anger. Og her kniber det for moderne politikere, der indimellem mest af alt synes at fortryde konsekvenserne for dem selv, når de har begået fejl, eller ligefrem lovbrud, hvilket deres efterfølgende halvkvædede undskyldninger afslører. Det er en skam, for det skader troværdigheden og er i virkeligheden et udtryk for mistillid til og en undervurdering af vælgerne.