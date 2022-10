Kristeligt Dagblad mener: Vælgerne skal tages seriøst. Et folketingsvalg er ikke et quizshow

Det var godt nok ikke lørdag, men det lignede umiskendeligt et nyt lørdagsunderholdningsshow for hele familien, der blev præsenteret på TV 2 søndag aften. Et nyt underholdningsshow, hvor "tre kandidater kæmper om det mest magtfulde job i Danmark", som fortællerstemmen på bedste "X Factor"-manér proklamerede i introvideoen, inden navnet på programmet dukkede op på skærmen med store, roterende bogstaver: "Topmødet".

Så var stilen lagt for de næste 90 minutter, der begyndte med, at hver deltager havde 30 sekunder til at præsentere sig selv "som leder", og sluttede med, at hver deltager skrev navnet på den sangtitel, de ville høre, hvis de vandt, ned på et papir.