Kristeligt Dagblad mener: Valgkampen er bedre end sit rygte

Uden mediernes journalistiske benarbejde ville vi slet ikke have en oplyst, demokratisk samtale. Kun ét stort digitalt ekkokammer for politisk propaganda

Hvis der er to ting, der forener et stort antal danskere, så er det en veludviklet modvilje mod henholdsvis politikere og journalister. Jævnligt havner de to grupper nederst i undersøgelser af forskellige branchers troværdighed, og mange morer sig rituelt over, at kun brugtbilsforhandlere nyder ligeså ringe tillid.

Derfor kan det virke som halsløs gerning at skrive noget pænt og opbyggeligt om netop medierne og politikerne hertillands – og så endda i den allersidste fase af en valgkamp, hvor beskyldninger om urent trav, løgn og latin fyger gennem den milde efterårsluft, og troværdighedskontoen hos begge grupper er helt i bund. Men ikke desto mindre skal det siges.