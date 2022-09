Kristeligt Dagblad mener: Varmepakken er farlig. Den burde være målrettet de dårligst stillede

Det er flot, at et stort flertal i Folketinget fra venstre til højre kort før et valg kan mødes og lave en bred aftale, der skal hjælpe danskerne gennem både inflation og energikrise. Men det er også dyrt, når alle partiers mærkesager skal honoreres. Og i sidste ende farligt. For i en uge hvor Nationalbanken har appelleret til Folketinget om at smide vand på inflationsbålet, kan resultatet af den netop indgåede aftale blive det stik modsatte: at inflationen bider sig fast, og vi dermed kommer ind i den onde cirkel fra 1970’erne og 1980’erne, hvor dyrtidsreguleringerne forlængede den ødelæggende inflation og førte til alvorlig arbejdsløshed.

De stigende priser er alvorlige, og det er ikke småpenge, der er tale om. Det er ikke længere kun mennesker på overførselsindkomster og i lavtlønsjob, der kæmper for at få budgettet til at hænge sammen, men også store dele af middelklassen, der bliver ramt af svimlende el- og gasregninger og markant højere udgifter til fødevarer. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at man hverken kan eller skal holde alle mennesker skadesløse under en inflation. Samlet set er vi nødt til at blive fattigere som samfund, før inflationen bremser, og der igen kommer overensstemmelse mellem vareudbuddet og efterspørgslen. Det er bare ikke nemt at sige som politiker kort før et valg. Dermed ikke være sagt at man ikke skal holde hånden under de svageste. Selvfølgelig skal man det, og ingen skal gå sultne i seng eller få lukket for lys og varme. Men det gør ikke noget, at den brede middelklasse skal tære på de reserver, mange heldigvis har, og at nogen må droppe den årlige skiferie, sætte forbruget ned og indskrænke størrelsen på julegaverne for at få råd til gasregningen.