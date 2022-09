Kristeligt Dagblad mener: Vi må ikke lade Karen Blixen blive offer for politisk roulette

På 60-årsdagen for Karen Blixens død reducerer regeringen hende til en jeton i et politisk spil

I dag for præcis 60 år siden døde Karen Blixen, 77 år. Dermed mistede ikke kun Danmark, men hele verden en litterær ener, og den danske baronesse med det eventyrlige liv blev da også hædret i alverdens aviser - fra New York Times til den mindste lokalavis. Og hvis man vil forstå, hvad den fantasifulde forfatter kunne, blev det smukt opsummeret i den nekrolog, som Kristeligt Dagblad bragte dagen efter hendes død: "Hun skrev ikke for et vurderende publikum, men hun fortalte for lyttende venner".

Desværre tyder det på, at den politiske forståelse for Karen Blixens store betydning er i opløsning. Som beskrevet i Kristeligt Dagblad tirsdag har regeringen i sit finanslovsforslag fjernet den beskedne bevilling på tre millioner kroner til Karen Blixen Museet Rungstedlund, hvilket kan betyde, at museet næppe kan overleve på længere sigt.