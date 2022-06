Kristeligt Dagblad mener: Voksne skal gå forrest og vise, at fodboldfesten skal være for alle

Da de danske herrer mandag aften spillede endnu en fodboldlandskamp var det uden det folkelige storskærms-arrangement i Fælledparken i København, der ellers har været tradition for siden sidste sommers EM herhjemme, hvor der hang Dannebrogsflag fra vinduerne, folk var klædt i rødt og hvidt, og der var eufori i hele landet.

Og hvorfor kunne det ikke fortsætte? Jo, ved det seneste arrangement i fredags måtte flere efterfølgende på skadestuen, fordi de var blevet ramt af fyldte øldåser og flyvende vodkaflasker. DBU's kommunikationschef siger, at han ikke tidligere har oplevet det så voldsomt som nu og advarer om, at det kan koste liv. Derfor er det selvfølgelig indlysende rigtigt at aflyse fællesarrangementerne til landskampene, ligesom Tivoli i København tidligere på året måtte aflyse flere koncerter af lignende årsager. Unge mennesker, der skabte kaos både i og uden for haven.