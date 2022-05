Kristendemokraterne havde engang en mission. Nu består den i at lukke og slukke

Jo, der er i allerhøjeste grad brug for et kristent syn på politik. Men det skal ikke monopoliseres af et bestemt parti

Engang var Kristendemokraterne - der dengang hed Kristeligt Folkeparti - et parti med en mission. Det opstod i protest med normløsheden, der fulgte efter 1960'ernes værdiskred. Da partiet kom ind i Folketinget i 1973 med sin entydige modstand mod fri porno og fri abort, skete det ganske betegnende ved det, der blev døbt jordskredsvalget.

Et valg, der i vidt omfang var et protestvalg, et folkeligt stop-råb til en politisk klasse, der i betagelse over ungdoms- og studenteroprørets grænseløshed på centrale områder havde kappet forbindelsen til en befolkning, der ikke nødvendigvis sang med på alle de nye toner. Og som, for Kristeligt Folkepartis vælgeres vedkommende, ikke var klar til at kaste deres kristne værdier ud med den gamle verdens badevand.