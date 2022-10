Kristendemokraterne svarer avisens læsere: Vi er både et næstekærligt og borgerligt parti

Tak for spørgsmål til Kristendemokraternes værdier og politik i læserbreve fra Johannes Bartholdy Glenthøj og Tobias Bang.

Hvad mener Kristendemokraterne om den nuværende stramme udlændingepolitik, spørger Johannes Bartholdy Glenthøj den 8. oktober. Vi ønsker en fast og fair udlændingepolitik. Dansk politik er blevet en konkurrence mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier om at være strammest i udlændingepolitikken, men hvor er hjertevarmen, hensynet til det enkelte menneske og familien blevet af? Vi vil ikke sende mennesker til usikre lande, have udrejsecenter i Rwanda, splitte familier ad og nedgøre folk, alene fordi de bærer et tørklæde. Vi skal have ikke-kriminelle ud af udrejsecentrene og skabe mulighed for uddannelse og arbejde, frem for at mennesker skal sidde under uværdige forhold, som tilfældet er i dag. Det giver folk traumer og gør dem desperate.