Kristian Østergaard: Der er et religiøst spor i Søren Ulrik Thomsens lyrik

I 1990'erne tegnede der sig et kristent spor i Søren Ulrik Thomsens lyrik. Det foruroligede ham til at begynde med, men han kom frem til, at man ikke kan kigge sig over skulderen af frygt for tidsånden, og siden har kristendommen fyldt mere i digterens værker