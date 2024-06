Kristian Østergaard svarer på kritik: Min anmeldelse er løgnagtig? Lars Sandbeck bør tage et kursus

I en kritik af min anmeldelse af bogen ”Frygt ikke!” påstår Lars Sandbeck, at min gengivelse af bogen er løgnagtig.

Jeg konstaterer, at enten har Sandbeck ikke læst bogen, eller også er han ude af stand til at læse indenad. Det er pinligt og uvederhæftigt at påstå, at ”Frygt ikke!” på enkelte punkter har ladet sig inspirere af queerteologien, når det er et dagsordensættende emne i bogen. Naturligvis omtaler forfatterduoen også klassiske teologer som Augustin, men det er da tankevækkende, at den nu næsten glemte økofeminist Sallie McFague får lige så meget plads som kirkefaderen. Sandbeck har også den dristighed at påstå, at jeg lyver, når jeg skriver, at forfatterne skifter køn på Gud i bogen, skønt Gud fra og med side 75 bliver omtalt som ”hun”.

Men mest foruroligende er det, at lektor Lars Sandbeck slet ikke forholder sig til min citatdokumenterede kritik. Hvorfor er Sandbeck ikke oprørt over, at teologer kan mene, at hvide menneskers hudfarve symboliserer Antikrist?

I stedet for at forholde sig til de forrykte citater, jeg bringer, gør Sandbeck sig klog på min sindstilstand. Man skulle ellers tro, at man som lektor ansat ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter beskæftigede sig teksten og ikke personen. Jeg kender intet til forfatterduoen bag ”Frygt ikke!”, og min anmeldelse rummer i modsætning til Sandbecks replik intet personangreb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg har alene forholdt mig til bogens indhold.

Den læsestrategi burde lektor Lars Sandbeck også tage et kursus i.

Kristian Østergaard er sognepræst.