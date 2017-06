Kronikkonkurrence: Min kærlighedshistorie

Årets kronikkonkurrence står i kærlighedens tegn - både den der lykkes og den, der ikke lykkes. Send dit bidrag senest fredag den 30 juni og vind rejsegavekort på 10.000 kroner

Det siges, at den overvinder alt. Men man kan også brænde sig på den. Kærligheden. Vi ved, at uden kærligheden var livet ikke meget værd, men det er ikke altid lige let at sætte ord på den.



I årets kronikkonkurrence vil vi gerne høre din kærlighedshistorie. Ikke nødvendigvis den rosenrøde fortælling om dit livs kærlighed. Ligeså gerne den personlige historie om kærligheden, der blev væk. Nogle gange er det der, den viser sig tydeligst.



Vi vil gerne høre fra dig, der har oplevet 50 års ægteskab i med- og modgang. Og fra dig der lige har mødt kærligheden for første gang. Eller fra dig hvor kærligheden først og fremmest lever i erindringen, i sorgen.





Opgaven kan gribes an på mange måder. Kristeligt Dagblad stiller som de eneste krav, at kronikken fortæller en klar historie, og at den er skrevet i et forståeligt sprog og meget gerne med et personligt præg.



Vinderkronikken vil blive belønnet med et rejsegavekort fra Bravo Tours på 10.000 kroner. Kronikforslag må fylde maksimalt 7000 anslag inklusive mellemrum og skal være os i hænde, vedlagt et foto af forfatteren, senest fredag den 30. juni klokken 12. Kronikforslag kan tilsendes os med almindelig post, hvor kuverten klart og tydeligt er mærket med ”Kronikkonkurrence”.



Kronikken kan også sendes på mailadressen kk@k.dk med et foto vedhæftet. Vi accepterer kun ét kronikforslag pr. person. Teksten ikke må have været offentliggjort før. De otte bedste kronikker vil blive bragt i løbet af juli og august.

God fornøjelse