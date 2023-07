Min første far gjorde alt for meget, min vestjyske far gør alt med måde. De har begge lært mig noget vigtigt

Min finske far gjorde alt for meget, min vestjyske far gør alt med måde, skriver dagens kronikør. Det har skabt en splittelse i ham, men efter at han selv blev far, har han indset, at de begge har lært ham noget vigtigt