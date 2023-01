Kulturministeren afviser at være "karrig med udmeldinger": Jeg vil starte med at lytte lidt mere, end jeg snakker

Tal kulturen op. Sådan lød rådet til mig som ny kulturminister i lederartiklen i Kristeligt Dagblad den 29. december. Det råd er jeg glad for at få. For ja, jeg har bestemt tænkt mig at tale kulturen op. Det er faktisk en vigtig del af min ministergerning. For denne regering har fra sin fødsel øget ambitionsniveauet for kulturen. Vi har sat os for at styrke kulturen i hele landet og på tværs af områder.