Kunsten at udforske fem centimeter foldes ud i P1-samtale

”Ramt af kunst” er en serie på P1, hvor to kunstnere taler sammen om et kunstværk af den ene kunstner, som har ramt den anden. Lørdag var det forfatteren Jesper Wung-Sung, som talte med maleren Michael Kvium om hans selvportræt fra 1985.

På maleriet ser man en mand med et reptilagtigt ansigt, lidt robotagtig. Han misser med øjnene og læner sig mod vinduet. Han er den distancerede betragter, der ser ud mod den verden, han ikke er en del af. I baggrunden ser man hans uhyggelige skygge; farvetonen i maleriet er grøn-sort.

Det er et ungdomsværk af Kvium, et forsøg på at finde sig selv som kunstner. Værket ramte den helt unge Wung-Sung, en blafrende sjæl, da han som 18-årig så en gengivelse af maleriet i avisen. Magten og afmagten i samme billede. Nu mange år efter har han stadig det gamle udklip, indrammet i en billig skifteramme.

Selvportrættet, der nu hænger på Horsens Kunstmuseum, er et værk, som er vigtigt for både Kvium og Wung-Sung, og det gav samtalen intensitet og en uafsluttethed, som gjorde den værd at lytte til. De to tog afsæt i værket, men samtalen drejede sig hurtigt i retning af, hvordan kunstneren udforsker, hvad det vil sige at være menneske.

Artiklen fortsætter under annoncen

Michael Kvium havde på et tidspunkt set to selvportrætter af Rembrandt på et museum i London, et ungdomsportræt med rød velourhue og et portræt af den aldrende kunstner med en klud om hovedet på fattiggården. De to selvportrætter hang fem centimeter fra hinanden, og det ramte Kvium som et chok. Var livet bare de fem centimeter? Det var, det han måtte arbejde med som kunstner.

Kvium og Wung-Sung kom også ind på forskellen mellem at være en ung, famlende kunstner og en moden, etableret kunstner. Det sidste er ikke lettere end det første, mente de, fordi mængden af benspænd, man har lagt ud for sig selv, stiger med alderen. De to talte om rædslen for, at det værk, de var i gang med, kom til at ligne noget, de allerede havde lavet. Så havde de forpasset den mulighed, som kunsten giver for at ”pille i vores tilmossede hjerner,” som Michael Kvium udtrykte det.

Det handlede ikke om karriere, men om ambition, to forskellige ting. Ambitionen er at blive bedre, at foretage et ryk og ikke at gentage sig selv – eller andre for den sags skyld. For Kvium var det ikke en ros, da han på et tidspunkt fik at vide, at hans værker havde ”noget Per Kirkeby-stemning over sig”. Tværtimod – så var han klar over, at noget var gledet i svinget, at han måtte flytte sig. Fire måneders intenst arbejde, hvor han ikke hørte andet end Gabriel Faurés ”Requiem” gav ham en ny oplevelse af, hvad det vil sige at være menneske og et nyt malerisk udtryk.

Det var ikke et interview, men en undersøgende samtale mellem to tænksomme, udøvende kunstnere om liv og kunst, intet mindre. Og det var godt.

Birgitte Stoklund Larsen er stiftskonsulent og sognepræst.