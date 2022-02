Kurt Strand: Dokumentarfilm har et troværdighedsproblem, hvis de ikke kan skelne mellem fiktion og virkelighed

Efter anklager om, at instruktøren bag "Kandis for livet" har blandt sig lidt for meget i virkelighedens gang, diskuteres dokumentarfilms omgang med fakta

”Der er lidt for meget, der virker temmelig iscenesat og arrangeret”, lød det fra en god kollega forleden, efter at DR havde vist filmen ”Kandis for livet”. Jo, det var der måske nok, medgav jeg, blandt andet med tanke på tre ældre brødres lidt for tilfældige møde med en tiltrængt hvilepause på en bænk i et butikscenter. Men jeg argumenterede samtidig for, at filmen absolut var værd at se.