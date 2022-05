DR skal sikre, at vi kan diskutere med hinanden på et korrekt og oplyst grundlag. Hvis troen på en flad jord sidestilles med faktuel videnskab, bliver fakta ligegyldig

Kurt Strand: DR, sig nu bare undskyld for at sidestille konspirationsteorier med fakta

Et par hundrede år før Kristi fødsel fastslog en egyptisk matematiker, geograf og naturforsker det, som siden har været videnskabeligt bevist igen og igen. Nemlig at jorden er rund. Forsøg på at hævde, at den er flad, er jævnligt afvist.

Alligevel har klodens flat earthere fået overraskende meget vind i sejlene de senere år. Men bare fordi de ekkoer hinanden på sociale medier, betyder det vel ikke, at vi skal bruge tid på at diskutere det, som er åbenlyst vanvittigt?