Kurt Strand: Dumt af DR at sende kommende års ”Borgen”-seere i armene på Netflix

At DR tvinger kommende års potentielle ”Borgen”-seere direkte i armene på én af sine største konkurrenter, er ikke bare dumt, det er også at forære noget af arvesølvet væk, skriver Kurt Strand

Formentlig omkring en million af os havde i aftes tunet ind på DR 1, som blændede op for første afsnit i fjerde sæson af ”Borgen”. Nogle hundredetusinde havde sandsynligvis fundet afsnittet på DRTV allerede i løbet af dagen, for der er øjensynligt noget at glæde sig til, når yderligere syv nye afsnit følger de næste par måneder.

Men der er skår i glæden. Den nye sæson af det politiske drama er nemlig, som DR udtrykker det i en pressemeddelelse, ”blevet til i samarbejde med Netflix”. Og selvom det selvfølgelig er fint at samarbejde om en stor og dyr produktion, er det ikke uproblematisk.

For om ganske kort tid kan den nye omgang ”Borgen” ikke blot ses hos DR’s egen streamingtjeneste, men også på Netflix. Og om et år kan den udelukkende ses af dem, der abonnerer på Netflix, og sådan vil det være frem til begyndelsen af 2026. Ganske vist har DR ret til at vise serien i ”afgrænsede perioder”, men hvad det konkret betyder, ved kun dem, der aftalt den elastiske formulering.

At DR tvinger kommende års potentielle ”Borgen”-seere direkte i armene på én af sine største konkurrenter, er ikke bare dumt, det er også at forære noget af arvesølvet væk. For som fiktionschef Henriette Marienlund sagde på et pressemøde i begyndelsen af måneden, er serien ”en særlig stor perle”, som ”på fineste vis repræsenterer det, som DR vil med sin fiktion”.

Selv mener Marienlund og den øvrige topledelse i DR selvfølgelig ikke, at noget som helst bliver foræret væk. Og den hemmelige aftale med Netflix er blevet til, fordi der ellers ikke ville være penge til den nye sæson.

Alligevel har aftalen med den amerikanske streaminggigant affødt en del politisk kritik. Den tidligere socialdemokratiske kulturminister Joy Mogensen sagde i sommeren 2020 – da det usædvanlige samarbejde blev indledt – at ”man skal tænke sig rigtig godt om” med den slags aftaler. Forhåbentlig har Joy Mogensen tilhvisket sin efterfølger og partifælle Ane Halsboe-Jørgensen de kloge ord. Om den nye minister har lyttet, vides ikke, men at dømme efter det nyligt offentliggjorte medieudspil, er samarbejde mellem danske public service-stationer og streaminggiganter ikke et selvstændigt tema. ”Dansk kulturindhold er i hård konkurrence med et stadigt stigende udbud fra udenlandske streamingtjenester,” hedder det i medieudspillet, som mestendels fokuserer på et ”kulturbidrag” til brug for produktion af dansksproget indhold.

Men formuleringen i udspillet synes dog at antyde, at samarbejde som det aktuelle mellem DR og Netflix ikke ligefrem er logisk. Og måske politikerne skal spørge sig selv – og DR – om hvem, der har mest brug for hvem. Mit gæt er, at Netflix i sin higen efter en sikker succes nok har mere brug for DR end omvendt.

Om gættet er rigtigt eller ej, rokker dog ikke ved, at principperne i ”Borgen”-samarbejdet bør få en fremtrædende plads ved medieforhandlingsbordet i Kulturministeriet.

Kurt Strand er journalist og underviser.