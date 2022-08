Kurt Strand: Klimaprogram er et eksempel på, at DR bruger færre ressourcer på substans

Det handler for meget om form og for lidt om indhold i klimaprogram på DR. Det er et trist eksempel på den nedtur, som DR står overfor

Med julis varmerekorder, med billeder af udtørrede floder i Sydeuropa på nethinden og med de ekstreme oversvømmelser, der lige nu hærger i Pakistan er der al mulig grund til at tage klimaforandringer alvorligt. Men hurtigt ender det hele i en opgivende frustration, for hvad kan man gøre?

Svaret er desværre, at det er ret begrænset, hvad den enkelte kan stille op. Så meget desto mere prisværdig er, som udgangspunkt, en aktuel serie på DR 1 med titlen ”Den grønne optur”. I en slags roadmovie rundt i Europa er DR’s klimakorrespondent Thøger Kirk sammen med tv-vært Anna Lin på jagt efter grønne og klimavenlige løsninger. Onsdag aften var de i Barcelona i Spanien for at finde ud af, om det kan lade sig gøre at 3D-printe kød? Altså lave et plantebaseret produkt, som selv for hardcore bøfspisere kan være et rimelig godt alternativ til den ægte vare.