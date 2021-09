Kurt Strand: Michelin-dækning var forudsigelig og stjal rampelyset for mere aktuelle dagsordener

Det var ikke overraskende, at nyhedsudsendelserne mandag aften på både DR 1 og TV 2 fortalte om årets tildeling af Michelinstjerner til nogle af de bedste på den danske restauranthimmel. Det årlige stjernedrys er spækket med fascination, forventninger og følelser. Og der er gode muligheder for at interviewe og følge dygtige kokke før, under og efter.